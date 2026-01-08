СМИ сообщили о планах США по долгосрочному контролю над венесуэльской нефтью

Американская администрация планирует установить контроль над венесуэльской нефтью на годы вперёд. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп и его советники разрабатывают масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперёд. Трамп считает, что их усилия могут снизить цены на нефть до желаемого для США уровня в $50 за баррель.

В частности, план Трампа предусматривает установление некоторого американского контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, включая приобретение и продажу основной части её нефтедобычи.

Газета отмечает, в случае успеха этот план фактически сможет дать Вашингтону контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии.

8 января Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые Боливарианская Республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.

Ранее сообщалось, что в Венесуэлу готовятся вернуться британские нефтяные компании.