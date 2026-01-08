Суд приговорил экс-менеджера Пыльского к колонии за хищение 164 млн рублей

Дело экс-менеджера ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского связано с поставкой в армию 100 дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что стоимость комплекса беспилотных аппаратов с НДС составляла 163,91 млн рублей.

В Следственном комитете России рассказали, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

Пыльского арестовали 27 сентября 2024 года по делу о мошенничестве. В случае обвинительного приговора по этой статье наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. Также предусмотрен крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения.

По версии следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в войска Вооруженных сил РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.

Ранее поставщик некачественной продукции в армию России полностью возместил ущерб.