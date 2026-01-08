Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Суд приговорил экс-менеджера Пыльского к колонии за хищение 164 млн рублей

РИА Новости: дело осужденного экс-менеджера Пыльского связано с поставкой дронов
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Дело экс-менеджера ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского связано с поставкой в армию 100 дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что стоимость комплекса беспилотных аппаратов с НДС составляла 163,91 млн рублей.

В Следственном комитете России рассказали, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

Пыльского арестовали 27 сентября 2024 года по делу о мошенничестве. В случае обвинительного приговора по этой статье наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. Также предусмотрен крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения.

По версии следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в войска Вооруженных сил РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.

Ранее поставщик некачественной продукции в армию России полностью возместил ущерб.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576967_rnd_7",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+