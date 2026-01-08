Размер шрифта
Новости. Общество

Депутаты предложили поднять надбавку к пенсии до уровня МРОТ

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ
Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили законопроект, согласно которому надбавка к пенсиям за уход будет увеличена до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) для лиц, достигших 80 лет, инвалидам первой группы, включая тех, кто получил инвалидность с детства и в результате военной травмы. Соответствующий документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, авторы инициативы предлагают установить, что гражданам, достигшим 80 лет, а также инвалидам первой группы, включая инвалидов с детства первой группы и инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, будет предоставлена надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной МРОТ, установленному в соответствии с Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».

Депутаты отмечает, что документ не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за этими категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.

Как отметил в беседе с агентством Слуцкий, действующий размер надбавки достигает 1300 рублей. По его словам, это едва ли соответствует реалиям.

С 1 января МРОТ в России составляет 27 093 рубля.

До этого сообщалось, что средняя страховая пенсия по инвалидности в РФ в 2026 году превышает 17 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей.

