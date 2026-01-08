Израиль намерен резко нарастить темпы заселения пустыни Негев

Израиль значительно увеличит темпы заселения расположенной на юге страны пустыни Негев, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху в сопровождении нескольких членов кабинета министров совершил рабочую поездку в Западный Негев, где в последнее время обострились отношения между еврейским населением и живущими в пустыне бедуинами. Он объявил о необходимости навести порядок в Негеве и «вернуть его» Израилю. Нетаньяху пообещал покончить с царящим в Негеве криминальным беспределом и заявил, что совместная операция полиции и сил безопасности уже началась.

После этого, подчеркнул глава правительства, Израиль насчет заселение пустыни в «невиданных ранее масштабах».

22 декабря сообщалось, что власти Израиля одобрили проект строительства 19 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, общее число новых поселений за последние несколько лет достигло 69. По словам израильского министра финансов Бецалеля Смотрича, это является рекордом.

Ранее сообщалось, что Израиль легализовал 13 еврейских поселений на Западном берегу Иордана.