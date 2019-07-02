ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
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Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как отмечается, их обвиняют в хищении средств у одного предпринимателя.
Уточняется, что соответствующие материалы были переданы для рассмотрения в органы военного следствия.
Подробности содержания материалов, а также звания задержанных не раскрываются.
Ранее сообщалось, что сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках.