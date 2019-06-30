Подбрасывателей наркотиков предложили жестче наказывать

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в России необходимо усилить меры наказание за подбрасывание наркотических средств другим людям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также добавила, что антинаркотическое законодательство нельзя ослаблять.

Матвиенко отмечает, что подбрасывание наркотиков является таким же серьезным преступлением, как и распространение наркотиков, поэтому она выступила с таким предложением.

Член Совфеда подчеркнула, что это опасная вещь.

Отмечается, что такое предложение связано с недавним резонансным делом журналиста Ивана Голунова, которого хотели осудить за распространение наркотиков. Однако его отпустили, поскольку наркотики были подброшены.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал произволом дело Голунова.