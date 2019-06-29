Генерал-майора Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
close
Заместителя командира Приволжского округа Росгвардии Евгения Березина поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Как отмечается, Березин ехал на машине Mitsubishi, которую и остановили сотрудники ГИБДД во Владимирской области.
Уточняется, что у генерал-майора заметили признаки алкогольного опьянения.
Однако Березин отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови, в результате чего его доставили в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии покончил с собой.