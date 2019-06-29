Генерал-майора Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командира Приволжского округа Росгвардии Евгения Березина поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Как отмечается, Березин ехал на машине Mitsubishi, которую и остановили сотрудники ГИБДД во Владимирской области.

Уточняется, что у генерал-майора заметили признаки алкогольного опьянения.

Однако Березин отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови, в результате чего его доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии покончил с собой.