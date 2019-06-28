Мощный потоп произошел в Шереметьево

На территории аэропорта Шереметьево из-за сильных дождей затопило парковку возле терминала «В». Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что мощный потоп произошел на Лобненском повороте рядом с парковкой терминала «В».

По словам очевидцев, причиной затопления мог стать затянувшийся ремонт.

Кроме того, ливневая канализация практически перестала работать.

Автомобили, которые пытаются проехать, уходят под воду практически наполовину. Некоторые транспортные средства застревают на участках дороги.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе.