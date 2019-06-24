Более 70 человек пострадали при мощном взрыве на складе боеприпасов

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В Казахстане в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана пострадали более 70 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Национального координационного центра экстренной медицины Биржана Оспанова.

По его словам, 15 человек были госпитализированы.

Он уточнил, что после взрыва 23 человека сами обратились за помощью, еще 48 были доставлены в клиники.

Среди госпитализированных, подчеркнул Оспанов, двое с огнестрельными ранениями.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

По факту взрыва было заведено уголовное дело.