Только одна россиянка смогла сдать ЕГЭ по китайскому на 100 баллов

Российская школьница из Москвы Анастасия Андрюнина стала единственной, кто сдал в стране государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в твиттере.

Анастасия Андрюнина была ученицей школы №1517, она сдала ЕГЭ по предмету, который проводился в стране впервые и смогла набрать высший балл.

Ранее сообщалось, что Путин стал рекордсменом ЕГЭ в Томской области.

Также стали известны результаты ЕГЭ получивших ноль из-за ручки школьников.