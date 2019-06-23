Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников

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Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН.

Как отмечается, в центре Киева проходит «Марш равенства». Когда участники начали шествие, один человек бросился на них, однако полицейские отвели его в сторону. Противники акции сопровождают колонну, выкрикивая лозунги о традиционных ценностях в мегафон. Они также держат плакаты с лозунгами против проведения марша: «Украина — не Содом», «Гей-парад на крови: позор МВД».

«Наша традиция — это свобода», — выкрикивают участники мероприятия.

Уточняется, что колонна с участниками акции движется по бульвару Шевченко в сторону Бессарабского рынка.

Ранее сообщалось, что националисты готовы атаковать участников гей-парада в Киеве.