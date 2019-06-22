Москвичам пообещали жару и грозы

Во время сильного дождя в Москве, 9 мая 2019 года
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Москвичей предупредили о дожде и грозе в субботу, 22 июня, передает ТАСС.

Синоптики напомнили, что воздух прогреется до 33°С.

Ночью температура опустится до 16°С.

Порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с.

Ранее сообщалось, что в субботу может быть побит столетний температурный рекорд.