Самолет экстренно сел в Казахстане
Самолет Ташкент — Алма-Аты срочно приземлился на юге Казахстана из-за проблем с системой герметизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Как отмечается, пилоты после обнаружения проблем срочно попросили посадку в ближайшем пункте. Им разрешили посадить самолет в Шымкенте.
«Посадка прошла в штатном режиме», — добавили в авиакомпании.
По последним данным, в результате инцидента нет пострадавших.
В настоящее время выясняются детали произошедшего.