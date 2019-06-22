Самолет экстренно сел в Казахстане

Самолет Ташкент — Алма-Аты срочно приземлился на юге Казахстана из-за проблем с системой герметизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление авиакомпании.

Как отмечается, пилоты после обнаружения проблем срочно попросили посадку в ближайшем пункте. Им разрешили посадить самолет в Шымкенте.

«Посадка прошла в штатном режиме», — добавили в авиакомпании.

По последним данным, в результате инцидента нет пострадавших.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.