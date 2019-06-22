Противники гей-парада в Киеве начали молитвенное стояние на его пути, сообщают украинские СМИ.

На опубликованных фото видно несколько молодых людей с хоругвями.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО поучаствуют в гей-параде в Киеве.