Названы виновные в поломке аттракциона «Колобок», где пострадали дети
В пресс-службе парка Сокольники прокомментировали инцидент с поломкой аттракциона «Колобок», где пострадали дети, сообщает ТАСС.
Там отметили, что персонал арендатора аттракциона нарушил технику его эксплуатации.
«Была нарушена техника безопасности при эвакуации. Пострадало трое детей», — отметили представители парка.
Там сообщили, что сейчас аттракцион «Колобок» закрыт.
Ранее сообщалось, что трое детей получили травмы, упав с аттракциона «колобок» в парке Сокольники в Москве. Детей срочно увезли в больницу.