Названы виновные в поломке аттракциона «Колобок», где пострадали дети

В пресс-службе парка Сокольники прокомментировали инцидент с поломкой аттракциона «Колобок», где пострадали дети, сообщает ТАСС.

Там отметили, что персонал арендатора аттракциона нарушил технику его эксплуатации.

«Была нарушена техника безопасности при эвакуации. Пострадало трое детей», — отметили представители парка.

Там сообщили, что сейчас аттракцион «Колобок» закрыт.

Ранее сообщалось, что трое детей получили травмы, упав с аттракциона «колобок» в парке Сокольники в Москве. Детей срочно увезли в больницу.