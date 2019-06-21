Путин выступил с обращением к выпускникам школ РФ
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил с обращением к выпускникам российских школ.
По словам главы государства, теперь выпускникам придется думать о том, как стать востребованными специалистами.
«Важно, чтобы дело, которому вы будете слудить, было по призванию и по душе», — подчеркнул президент.
Только в этой ситуации, уверен Путин, будут реализованы способности выпускников, благодаря которым будет внесен весомый вклад в развитите страны.
Президент призвал выпускников верить в себя, дерзать и честно трудиться на благо России.