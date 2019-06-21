Участники протестов в Грузии разгромили офис правящей партии
В Грузии протестующие устроили погром в офисе правящей партии. Об этом сообщают «Новости-Грузия».
Как отмечается, некоторые люди ворвались в один из офисов правящей партии «Грузинская мечта» и начали громить помещение.
Уточняется, что участники митинга сожгли флаги партии, которые нашли внутри офиса.
На настоящий момент на проспекте Руставели, где в четверг, 20 июня, начался митинг против приезда делегации из России, находится около сотни участников акции протеста.
Ранее сообщалось, что глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала врагом.