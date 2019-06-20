Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» Приморского края, где в заточении держались косатки и белухи.

«Проблема известна, и понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около $100 млн, поэтому «заинтересантов», так сказать, очень много»., — сказал глава государства.

Он также добавил, что «где большие деньги, там всегда сложности с решением», однако движение по решению проблемы началось.

Вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что кабинет министров России принял меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Ранее сообщалось, что белух и косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы».