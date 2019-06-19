Где появится первая в мире «зона без времени»

В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени». Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, жители острова Соммарёй, что переводится как «Летний остров», хотят отказаться от времени на период с 18 мая по 26 июля, когда длится полярный день.

Уточняется, что они намерены объявить себя первой в мире «зоной без времени» с приходом летнего солнцестояния.

С ноября по январь на острове полярная ночь, солнце совсем не встает, поэтому летние месяцы жители острова предпочитают использовать по-максимуму, не обращая внимания на время.

Кроме того, люди, приезжающие на остров, обвешивают мост, ведущий к нему, часами. Они делают это для того, чтобы показать, что они забывают о времени.