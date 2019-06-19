После смертельной драки у Электрозаводской заведено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в массовой драке около станции метро Электрозаводская, расположенной на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, то есть убийство.

По данным следствия, утром возле станции состоялась драка с участием четырех человек. В конфликте, переросшем в поножовщину, замешаны выходцы одной из стран СНГ. Один мужчина забежал в метро, где он скончался, остальные трое получили ранения разной степени тяжести.

Все мужчины были знакомы между друг другом и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники следствия работают на месте преступления и устанавливают всех участников конфликта.