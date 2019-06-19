В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

В массовой драке у метро «Электрозаводская» был убит один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, ночью у указанной станции метро произошла массовая драка. В результате произошедшего пострадали три человека, еще один погиб.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Пензе суд отправил в СИЗО всех 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек.