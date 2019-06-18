Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

В Хабаровске двухлетняя девочка попала в больницу после того, как упала на железнодорожное полотно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт управления на транспорте России по Дальневосточному федеральному округу.

Как отмечается, данный инцидент произошел из-за того, что машинист поезда совершил экстренное торможение, чтобы не наехать на другого несовершеннолетнего ребенка.

В результате, двухлетний ребенок был сбит с ног потоком воздуха от проходящего поезда. Девочка упала на железнодорожные пути, получив серьезные травмы.

На настоящий момент правоохранительные органы совершают проверку по фактам нарушения правил безопасности движения.

Кроме того, был составлен административный протокол в отношении родителей девочки, которые на момент инцидента находились рядом с ней, но не предприняли должных мер безопасности.

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