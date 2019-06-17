«Ассоциация цыган» назвала свою версию ситуации с Чемодановкой

Руководитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов прояснил ситуацию с отъездом цыган из села Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.

Он опроверг информацию о том, что все цыгане уехали из села.

«Одна-две цыганские семьи уехали из Чемодановки в Волгоградскую область, одна-две семьи — в Астраханскую», — заявил Горбатов.

Он уточнил, что они уехали только для того, чтобы переждать.

«Все остальные группы цыган как проживали в Чемодановке, так и остаются там», — сказал Горбатов.

Ранее пресс-секретарь губернатора Пензенская область Дина Черемушкина заявила, что все цыганское население покинуло село Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой. Она уточнила, что речь идет об около 650 человек.