Сальдо назвал количество погибших после атаки ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: в результате атаки ВСУ на Хорлы погибли не менее 24 человек
Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости

В результате атаки беспилотников ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь есть десятки погибших и пострадавших, среди которых тяжелые пациенты. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его данным, один из дронов был оснащен зажигательной смесью, что привело к гибели многих людей на месте. Предварительно погибли не менее 24 человек, около 50 получили ранения. В медицинских учреждениях остаются 19 пострадавших.

Отдельно сообщается о четырех женщинах, доставленных в больницы Республики Крым. Трое переведены в медучреждения Симферополя, одна в тяжелом состоянии находится на ИВЛ в реанимации Джанкойской ЦРБ.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области. По словам Владимира Сальдо, украинские дроны ударили по мирным жителям прямо в момент новогодней речи президента РФ Владимира Путина.

В МИД России назвали случившееся очередным террористическим актом Украины, отметив, что атака была заранее спланирована.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что один из БПЛА был с зажигательной смесью. Он сообщил, что многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо.

По информации МИД РФ, в результате атаки дронов ранения получили более 50 человек, еще 24 человека не выжили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Госдуме заявили об ответственности Владимира Зеленского за атаку на кафе в Хорлах.
 
