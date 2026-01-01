Неизвестные закидали автомобили петардами в новогоднюю ночь в Москве

В Москве двое прохожих кидали петарды прямо в машины в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошёл на Ленинском проспекте — после праздничных гуляний двое неизвестных под утро пошли бросать пиротехнику в припаркованные автомобили и подземный переход. Произошедшее попало на камеры», — сообщает канал.

О том, какой ущерб причинила пиротехника автомобилям а также задержали или нет злоумышленников, не сообщается.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее внедорожник и автомобиль ДПС столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге.