Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Неизвестные закидали автомобили петардами в новогоднюю ночь в Москве

Двое неизвестных закидали петардами машины в новогоднюю ночь в Москве 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27545185_rnd_8",
    "video_id": "record::43a12611-0518-49aa-a1fb-b0c0a0df4ff5"
}

В Москве двое прохожих кидали петарды прямо в машины в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошёл на Ленинском проспекте — после праздничных гуляний двое неизвестных под утро пошли бросать пиротехнику в припаркованные автомобили и подземный переход. Произошедшее попало на камеры», — сообщает канал.

О том, какой ущерб причинила пиротехника автомобилям а также задержали или нет злоумышленников, не сообщается.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее внедорожник и автомобиль ДПС столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге.
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+