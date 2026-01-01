Москалькова оценила борьбу с русофобией в России

Москалькова: инструментов для наказания за русофобию в законе сейчас достаточно

Законодательство Российской Федерации в настоящее время содержит достаточно инструментов, чтобы привлекать к ответственности за русофобию. Об этом заявил в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что российские юристы очень внимательно поработали с этими предложениями, поэтому сегодня инструментов против русофобии достаточно.

В минувшем году в России рассматривался вопрос законодательного определения понятия «русофобия» и установление за нее самостоятельной уголовной ответственности

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что агрессивная русофобия, исходящая со стороны зарубежных противников, направлена против всех народов страны, «потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России».

Путин отметил, что именно по этой причине русофобия находится в центре внимания противников России.

Ранее МИД РФ передал посольству Финляндии в Москве книгу о финской русофобии