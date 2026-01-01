Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Москалькова оценила борьбу с русофобией в России

Москалькова: инструментов для наказания за русофобию в законе сейчас достаточно
Максим Блинов/РИА Новости

Законодательство Российской Федерации в настоящее время содержит достаточно инструментов, чтобы привлекать к ответственности за русофобию. Об этом заявил в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что российские юристы очень внимательно поработали с этими предложениями, поэтому сегодня инструментов против русофобии достаточно.

В минувшем году в России рассматривался вопрос законодательного определения понятия «русофобия» и установление за нее самостоятельной уголовной ответственности

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что агрессивная русофобия, исходящая со стороны зарубежных противников, направлена против всех народов страны, «потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России».

Путин отметил, что именно по этой причине русофобия находится в центре внимания противников России.

Ранее МИД РФ передал посольству Финляндии в Москве книгу о финской русофобии

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545395_rnd_2",
    "video_id": "record::deeec351-a364-4c5e-bf70-fb77a3f1e72a"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+