«На поверхности лежит Овечкин, но...» Губерниев о лучшем спортсмене 2025 года

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал гимнастку Ангелину Мельникову спортсменкой 2025 года. Его слова приводит «Советский спорт».

«На поверхности лежит Александр Овечкин, но назову Ангелину Мельникову. Стать чемпионкой мира спустя столько лет отсутствия на международной арене — на это способна только выдающаяся спортсменка», — заявил он.

В конце декабря французское издание L'Equipe включило в топ-10 лучших спортсменок 2025 года Мельникову. По итогам голосования олимпийская чемпионка Токио-2020 набрала 72 балла и заняла десятую строчку. Победу в номинации одержала канадская пловчиха Саммер Макинтош с результатом в 628 баллов.

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее триумфа в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал Овечкина лучшим спортсменом.