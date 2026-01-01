В Германии выставили на продажу уникальный советский внедорожник УАЗ-469

В Германии продают внедорожник УАЗ-469 с мотором от Mercedes

В Германии продают советский внедорожник УАЗ-469 с агрегатами от Mercedes-Benz G-Class. Объявление опубликовано на портале autoscout24.ru.

В частности, у советской машины бензиновый двигатель мощностью 136 л.с. от Mercedes G230, автоматическая коробка передач, немецкие мосты с блокировками дифференциалов и импортное рулевое управление. От самого УАЗа остались рама, рессоры и сам кузов. Фары теперь светодиодные, а салон отделан кожей.

Продавец хочет выручить за автомобиль €6,9 тыс. (635 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport 2018 года выпуска по цене нового китайского кроссовера.