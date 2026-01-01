В автомобилях Audi нашли серьезную неисправность

Audi отзывает для ремонта 28 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности, сообщает carscoops.com.

«Audi отзывает 27 768 автомобилей 2025 модельного года из-за проблемы с ремнем безопасности, что может поставить под угрозу безопасность детей. Отзыв затрагивает модели A5, S5, A6, A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron и SQ6 Sportback e-tron», — сообщает портал.

Отмечается,что механизм ремней безопасности может не сработать, когда на заднем сиденье установлено детское кресло. Дилеры марки должны бесплатно устранить дефект.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.