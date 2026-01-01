В результате атаки на Херсонскую область погиб ребенок

Один ребенок погиб и четверо получили ранения в результате атаки на поселок Хорлы Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Четверо ранены, и еще один малыш пока не идентифицирован», — сказал Сальдо.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, украинские дроны ударили по мирным жителям прямо в момент новогодней речи президента РФ Владимира Путина.

В МИД России назвали случившееся очередным террористическим актом Украины, отметив, что атака была заранее спланирована.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что один из БПЛА был с зажигательной смесью. Он сообщил, что многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо.

По информации МИД РФ, в результате атаки дронов ранения получили более 50 человек, еще 24 человека не выжили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о возмездии РФ за теракт в Херсонской области.