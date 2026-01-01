Украина получила две новые системы ПВО Patriot благодаря Германии

В минобороны Украины заявили о получении от Германии двух систем Patriot

На Украину доставили еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает в Telegram-канале минобороны республики.

В ведомстве отметили, что комплексы будут использоваться для защиты украинских городов и критической инфраструктуры страны.

По словам министра обороны Украины, системы ПВО удалось получить благодаря договоренностям с правительством Германии.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В декабре прошлого года глава немецкого министерства обороны Борис Писториус объявил о поставках республике управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. В 2026 году предполагается начать передачу ВСУ ракет этого типа из запасов бундесвера.

Это управляемая ракета маневренного воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения американского производства, которое стартовало в 1955 году. Как Вооруженные силы Украины смогут их использовать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский рассказал о нехватке ракет для систем ПВО.