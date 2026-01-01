Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Россия передаст США расшифрованные данные с украинского дрона

МО: РФ передаст США данные с украинского дрона, летевшего на резиденцию Путина
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Россия передаст американской стороне расшифрованные данные, полученные с украинского беспилотника, который летел в направлении резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Специальная техническая экспертиза блока навигации одного из дронов, сбитых в воздушном пространстве Новгородской области ночью 29 декабря 2025 года, позволила извлечь файл с маршрутом. Расшифровка подтвердила, что конечной целью атаки был объект резиденции президента. Материалы будут направлены США по установленным каналам.

До этого начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков раскрыл подробности того, как войска Воздушно-космических сил (ВКС) России вскрыли факт атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его информации, ВСУ предприняли попытку атаки с помощью беспилотников, запущенных с территорий Сумской и Черниговской областей.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545215_rnd_2",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+