Россия передаст США расшифрованные данные с украинского дрона

Россия передаст американской стороне расшифрованные данные, полученные с украинского беспилотника, который летел в направлении резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Специальная техническая экспертиза блока навигации одного из дронов, сбитых в воздушном пространстве Новгородской области ночью 29 декабря 2025 года, позволила извлечь файл с маршрутом. Расшифровка подтвердила, что конечной целью атаки был объект резиденции президента. Материалы будут направлены США по установленным каналам.

До этого начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков раскрыл подробности того, как войска Воздушно-космических сил (ВКС) России вскрыли факт атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его информации, ВСУ предприняли попытку атаки с помощью беспилотников, запущенных с территорий Сумской и Черниговской областей.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет.