Макрон рассказал, до какого момента намерен оставаться на посту президента Франции

Макрон заявил, что будет работать на посту президента Франции до конца срока
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен исполнять свои обязанности до последнего дня своего мандата. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.

Его заявление прозвучало после того, как бюро Национального собрания отклонило предложение об отрешении президента. Политолог Павел Фельдман прокомментировал, что это решение может иметь последствия для команды Макрона, но не уточнил деталей.

«Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат», — сказал французский лидер.

Следующие президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года. Второй тур в случае необходимости пройдет двумя неделями позже.

В ноябре бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Ален Минц назвал действующего Макрона «нарциссом» и «худшим президентом».

Ранее отношения Макрона и Мерца испортились. 

