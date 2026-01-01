Лыжница Непряева стала 16-й в пасьюте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Дарья Непряева стала 16-й в гонке преследования в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победительницей стала представительница США Джессика Диггинс, которая показала время 52.14,8. Непряева отстала от нее на +3.16,3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

31 декабря Непряева заняла восьмое место в гонке на 5 км на «Тур де Ски». Первое место заняла американка Джесси Диггинс. Непряева отстала от нее на 9,2 секунды.

Савелий Коростелев и Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев попал в топ-15 в пасьюте на «Тур де Ски».