«Челси» уволил главного тренера

Итальянский специалист Энцо Мареска покинул должность главного тренера «Челси». Информация об этом опубликована на официальном сайте лондонского клуба.

«Поскольку перед командой по‑прежнему стоят ключевые задачи в четырёх турнирах (в том числе — квалификация в Лигу чемпионов), Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде наилучший шанс вернуть сезон в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем», — указано в сообщении.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги лондонская команда идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков за 19 туров. От лидера — лондонского «Арсенала» — «Челси» отстает на 15 баллов.

3 июня 2024 года «Челси» объявил о назначение на должность главного тренера мужской команды. Срок действия контракта был рассчитан на пять лет. Ассистентами были назначены: бывший вратарь «Челси» Вилли Кабальеро, Дэнни Уокер, Мишель Де Бернардин, Маркос Альварес, Хави Молина и Роберто Витьелло. Вместе с «Челси» Мареска выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

