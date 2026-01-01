Ограничения на работу аэропорта введены на юге России

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
В 15:55 Кореняко сообщил о снятии ограничений в гавани.
До этого ограничения вводили в аэропорту Нижнекамска. Он возобновил работу около 11 часов.
Также этим утром к работе после ограничений вернулись аэропорты Казани, Краснодара, Калуги и Тамбова.
31 декабря ограничения на примем и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов).
Ограничения могут вводиться из-за атаки дронов.
В Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России.
Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.