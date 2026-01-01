Тысячи россиян встретили Новый год в поездах из-за снегопадов

В Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах, задержавшихся из-за снегопадов. Всего были задержаны 55 поездов, некоторые из них простояли более 10 часов, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Детям раздали чипсы и газировку, а взрослым не хватило», — пишет издание.

Как отмечается, составы задержались из-за сильного снегопада и повреждений контактной сети. Некоторые поезда простояли более 10 часов на одном месте, опоздание других превысило сутки.

«Людей был полный поезд, с детьми очень много. Сотрудники, а именно проводники и начальник поезда, от себя сделали все, что смогли — раздали бесплатно запас всяких шоколадок, чипсов и газировок, которые в каждом вагоне есть. Прежде всего, детям, а взрослым и не хватило», — рассказал Telegram-каналу пассажир поезда №518 Москва — Адлер.

Мужчина уточнил, что во время ЧП почти все вагоны поезда были обесточены. При этом в двух вагонах розетки работали, в них граждане заряжали телефоны. Выходить из поезда было запрещено, поезд стоял в лесу. При этом тепло в вагонах сохранялось благодаря растопленной проводниками печке-буржуйке.

«Поезд прибыл в Адлер с опозданием в 11 часов, а стояли мы 12. Час сократили, набрав скорость», — уточнил свидетель ЧП.

31 декабря сообщалось, что на Северно-Кавказкой железной дороге (СКЖД) было задержано 55 поездов. В «Федеральной пассажирской компании» пообещали, что в поездах, которые задерживаются более, чем на четыре часа, пассажиры будут обеспечены питанием.

Ранее в Сочи задержали вылет и прилет десятков рейсов.