Швейцарии может понадобиться помощь других стран для лечения пострадавших в Кран-Монтане

Швейцария в одиночку может не справиться с лечением пострадавших в Кран-Монтане

Власти швейцарского кантона Вале не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов, пострадавших при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на 1 января. Об этом сообщил газете Le Temps председатель правительства кантона Матиас Рейнар.

«Возможно, будет направлен призыв к солидарности больницам за пределами Швейцарии для оказания помощи пациентам с обширными ожогами», — подчеркнул политик.

Рейнар уточнил, что вопрос обсуждался на кризисном совещании с руководством местной больницы. В то же время, по его словам, в настоящее время «еще слишком рано об этом говорить». Глава правительства кантона назвал произошедшее «очень серьезной катастрофой» и уточнил, что в в новогоднюю ночь для ликвидации ЧП были задействованы 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и 150 медицинских работников. По его словам, пострадавшие прибывают «в основном с тяжелыми травмами».

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. В полиции подтвердили, что десятки людей спасти не удалось, и исключили версию террористического акта. По информации СМИ, 40 человек спасти не удалось, а пострадавших — более ста. Радиостанция Rhone FM сообщает, что причина трагедии, вероятно, связана с неаккуратным обращением с пиротехникой. В посольстве России в Швейцарии ТАСС отметили, что на данный момент не поступало информации о российских гражданах, пострадавших в происшествии.

