Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Швейцарии может понадобиться помощь других стран для лечения пострадавших в Кран-Монтане

Швейцария в одиночку может не справиться с лечением пострадавших в Кран-Монтане
rts.ch

Власти швейцарского кантона Вале не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов, пострадавших при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на 1 января. Об этом сообщил газете Le Temps председатель правительства кантона Матиас Рейнар.

«Возможно, будет направлен призыв к солидарности больницам за пределами Швейцарии для оказания помощи пациентам с обширными ожогами», — подчеркнул политик.

Рейнар уточнил, что вопрос обсуждался на кризисном совещании с руководством местной больницы. В то же время, по его словам, в настоящее время «еще слишком рано об этом говорить». Глава правительства кантона назвал произошедшее «очень серьезной катастрофой» и уточнил, что в в новогоднюю ночь для ликвидации ЧП были задействованы 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и 150 медицинских работников. По его словам, пострадавшие прибывают «в основном с тяжелыми травмами».

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. В полиции подтвердили, что десятки людей спасти не удалось, и исключили версию террористического акта. По информации СМИ, 40 человек спасти не удалось, а пострадавших — более ста. Радиостанция Rhone FM сообщает, что причина трагедии, вероятно, связана с неаккуратным обращением с пиротехникой. В посольстве России в Швейцарии ТАСС отметили, что на данный момент не поступало информации о российских гражданах, пострадавших в происшествии.

Ранее место взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545377_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+