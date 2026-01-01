Сальдо рассказал об идентификации личностей погибших в Хорлах

Сальдо: тела погибших в Хорлах полностью уничтожены, как после ядерного удара

Тела мирных жителей, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, практически полностью уничтожены огнем. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в настоящее время идет установление личностей погибших.

Чиновник добавил, что очень страшно смотреть на тела сгоревших людей, от них остались лишь силуэты, словно после ядерного удара.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Погибли 24 человека.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.