Несколько сотен пришли на панихиду по погибшему в драке селян с цыганами в Чемодановке

Около 600 человек посетили панихиду по бывшему пограничнику, который был убит в драке между селянами и цыганами в пензенской Чемодановке, сообщают местные СМИ.

Пришедшие на панихиду назвали смерть молодого мужчины нелепой.

Они уточнили, что находят ужасным тот факт, что 34-летний бывший военнослужащий перешил бои на Кавказе, но погиб в родном селении.

Ранее сообщалось, что похороны прошли на местном кладбище.

Также стало известно, что «сухой закон» ввели в Чемодановке после массовой драки.