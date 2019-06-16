Несколько сотен пришли на панихиду по погибшему в драке селян с цыганами в Чемодановке
Около 600 человек посетили панихиду по бывшему пограничнику, который был убит в драке между селянами и цыганами в пензенской Чемодановке, сообщают местные СМИ.
Пришедшие на панихиду назвали смерть молодого мужчины нелепой.
Они уточнили, что находят ужасным тот факт, что 34-летний бывший военнослужащий перешил бои на Кавказе, но погиб в родном селении.
Ранее сообщалось, что похороны прошли на местном кладбище.
Также стало известно, что «сухой закон» ввели в Чемодановке после массовой драки.