В ПЦУ назвали причину конфликта с Филаретом
Глава новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко рассказал о причинах конфликта между ним и лидером неканонического Киевского патриархата Филаретом, передает RT.
По его словам, Филарет хочет быть «единственным бенефициаром украинской церкви».
Он отметил, что после объединительного собора и получения Украиной томоса об автокефалии у него с Филаретом произошли разногласия относительно будущего видения церкви, модели управления церковной организацией.
Ранее сообщалось, что Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины.