В ПЦУ назвали причину конфликта с Филаретом

Глава новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко рассказал о причинах конфликта между ним и лидером неканонического Киевского патриархата Филаретом, передает RT.

По его словам, Филарет хочет быть «единственным бенефициаром украинской церкви».

Он отметил, что после объединительного собора и получения Украиной томоса об автокефалии у него с Филаретом произошли разногласия относительно будущего видения церкви, модели управления церковной организацией.

Ранее сообщалось, что Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины.