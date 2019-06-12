В Египте 32 человека получили пожизненное за покушение на президента

В Египте к пожизненному заключению приговорили 32 подсудимых за попытку организации убийства президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси и бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа. Об этом сообщает «Йоум7».

Как отмечается, они также совершили ряд терактов, жертвами которых стали несколько судей и сотрудников МВД.

Уточняется, что на скамье подсудимых оказалось 292 человека. 29 из них приговорили к 15 годам тюрьмы, 36 — к 10, 81 человек будут отбывать пятилетний срок, еще двоих — оправдали.

Покушение совершили члены террористической организации «Вилает Синай», считающейся ответвлением «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.