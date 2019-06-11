Лукашенко захотел разогнать белорусских синоптиков

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что синоптики плохо предсказывают погоду и пригрозил, что «разгонит» их. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Лукашенко очень недоволен специалистами, которые не справляются со своими обязанностями. Он рассказал, что синоптики Белоруссии могут предсказать только 50-70% реальной погоды.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства», — подчеркнул Лукашенко.

Президент добавил, что с прогнозами лучше справляются военные, так как они все «видят в реальном времени погоду», подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов.