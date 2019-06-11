Женщина напала на пенсионерку и ребенка в Зеленограде

В полиции Москвы проинформировали о задержании женщины, которая совершила нападение на пожилую женщину и ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел около 10.00 10 июня в магазине Зеленограда.

«…женщина 1977 года рождения перевернула коляску с полуторагодовалым ребенком, а затем напала на пожилую женщину», — заявили в правоохранительных органах.

Как уточняется, женщину задержали.

Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы.