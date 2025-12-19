На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карелии главврач похитил миллион рублей из бюджета больницы и поплатился

Главный врач карельской больницы попался на хищении бюджетных средств
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Карелии главный врач районной больницы украл почти 1 млн рублей из бюджета медучреждения и угодил под следствие. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, в августе 2023 года 41‑летний медик фиктивно устроил в Медвежьегорскую районную больницу свою близкую знакомую на вакантную должность врача. На работу она не выходила, пациентов не принимала, но в табелях учета рабочего времени значилась как полностью занятый сотрудник.

На основании этих документов женщине ежемесячно начисляли зарплату вплоть до июля 2024 года. В итоге на ее счета поступило свыше 870 тыс. рублей. Кроме того, главврач оформил на фиктивного работника специальную социальную выплату и таким образом украл из бюджета еще более 170 тыс.

Мошенническую схему разоблачили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Пудожскому району. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 (растрата вверенного имущества, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное с использованием служебного положения).

Ранее бывшего главного врача одного из медицинских учреждений Перми обвинили в получении взятки недвижимостью.

