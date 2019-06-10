«Трехголовый монстр» из России удивил финских пограничников

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту за «трехголового монстра». Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По данным издания, пограничники в ходе проверки сообщения о неопознанном судне приняли российскую яхту за «трехголового монстра».

Как отмечается, яхта была замаскированна под древнерусскую ладью.

При этом инцидент очень позабавил финских пограничников.

Ранее сообщалось, что Польша не пустила российский парусник в свои воды.