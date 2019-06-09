В России введен штраф за повторную кражу электричества

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В России начал действовать закон, предусматривающий введение штрафов за повторное нелегальное подключение к тепловым и электрическим сетям. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отмечается, размер штрафов не изменился: размер административного штрафа для граждан составит от 15 до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 до 200 тыс. или дисквалификацию на два-три года, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

«Усилена административная ответственность за повторно совершенное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области жителей Урюпинского района оставили без электричества из-за хищения оборудования на электроподстанциях.