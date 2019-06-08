У Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер

Врач скорой помощи после осмотра журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому внезапно стало плохо в отделе полиции, констатировала у него сотрясение мозга. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграм-канале.

Также специалист отметил, что есть подозрение на перелом ребер.

«Нужен рентген и госпитализация», — заявил врач.

Однако сотрудник полиции отказал в госпитализации журналисту, уточняет Чиков.

Ранее сообщалось, что следователь не пускает скорую помощь к журналисту Голунову.