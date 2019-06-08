Депутат предложил запретить притоны с секс-роботами и секс-куклами

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить притоны и бордели, которые оборудованы секс-роботами и секс-куклами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Петров внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. Он заметил, что в российском законодательстве есть пробел в этой области.

«В связи с появившейся информацией об открытии в европейских странах борделей с секс-куклами и так называемыми секс-роботами…возник вопрос о правомерности подобной деятельности на территории нашей страны», — заявил Петров.

Он добавил, что бордель в любом случае остается борделем и с такими явлениями нужно бороться.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин решил уволиться после того, в СМИ появилась информация о том, что у него дома находится бордель.