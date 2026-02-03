Трамп начал переговоры с президентом Колумбии

Переговоры Трампа и президента Колумбии начались в Белом доме в закрытом формате

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Колумбии Густаво Петро стартовали в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Двусторонняя встреча в Вашингтоне началась в 11 часов по местному времени (19 часов по МСК). Трамп отмечал, что в последние месяцы его отношения с Петро улучшились несмотря на недавний период взаимной критики.

Лидеры двух стран намерены обсудить ряд двусторонних вопросов, включая борьбу с наркотрафиком.

До этого Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты Колумбии в случае атаки США. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Ранее Трамп провел телефонные переговоры с президентом Колумбии.