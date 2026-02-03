Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп начал переговоры с президентом Колумбии

Переговоры Трампа и президента Колумбии начались в Белом доме в закрытом формате
Nathan Howard/Reuters

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Колумбии Густаво Петро стартовали в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Двусторонняя встреча в Вашингтоне началась в 11 часов по местному времени (19 часов по МСК). Трамп отмечал, что в последние месяцы его отношения с Петро улучшились несмотря на недавний период взаимной критики.

Лидеры двух стран намерены обсудить ряд двусторонних вопросов, включая борьбу с наркотрафиком.

До этого Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты Колумбии в случае атаки США. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Ранее Трамп провел телефонные переговоры с президентом Колумбии.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!